На заседании правительства Денис Шмыгаль очертил план развития образования на 2022 год.

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Планы правительства на 2022 год в сфере образования

По его словам, в сфере образования акценты на 2022 год являются неизменными:

  • развитие дошкольного образования,
  • повышение инклюзивности.
  • развитие современной образовательной среды в профтехах, в частности в рамках дуального образования, что позволит соискателям осваивать знания, умения и навыки, востребованные на рынке труда.

Также в Украине продолжат реформу школьного питания, которая была начата по инициативе первой леди Елены Зеленской.

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К слову, Министерство образования и науки также поделилось целями на 2022 год. В частности, в МОН запланировано:

  • развитие сети садиков;
  • утверждение государственного стандарта профильного среднего образования;
  • запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;
  • одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;
  • восстановление и развитие общежитий для проживания студентов вузов;
  • реализация проекта "Президентский университет";
  • создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;
  • развитие инновационной инфраструктуры на базе учреждений высшего образования и научных учреждений.

"Приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования", – добавил Сергей Шкарлет.

Текст публикации Дениса Шмыгаля:

В сфере образования акценты на 2022 год является неизменными: развитие дошкольного образования, повышение инклюзивности, продолжение реформы школьного питания и развитие современной образовательной среды в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, в частности в рамках дуального образования, что позволит соискателям осваивать знания, умения и навыки, востребованные на рынке труда.