На заседании правительства Денис Шмыгаль очертил план развития образования на 2022 год.
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Планы правительства на 2022 год в сфере образования
По его словам, в сфере образования акценты на 2022 год являются неизменными:
- развитие дошкольного образования,
- повышение инклюзивности.
- развитие современной образовательной среды в профтехах, в частности в рамках дуального образования, что позволит соискателям осваивать знания, умения и навыки, востребованные на рынке труда.
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К слову, Министерство образования и науки также поделилось целями на 2022 год. В частности, в МОН запланировано:
- развитие сети садиков;
- утверждение государственного стандарта профильного среднего образования;
- запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;
- одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;
- восстановление и развитие общежитий для проживания студентов вузов;
- реализация проекта "Президентский университет";
- создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;
- развитие инновационной инфраструктуры на базе учреждений высшего образования и научных учреждений.
"Приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования", – добавил Сергей Шкарлет.
Текст публикации Дениса Шмыгаля:
В сфере образования акценты на 2022 год является неизменными: развитие дошкольного образования, повышение инклюзивности, продолжение реформы школьного питания и развитие современной образовательной среды в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, в частности в рамках дуального образования, что позволит соискателям осваивать знания, умения и навыки, востребованные на рынке труда.