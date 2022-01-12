На заседании правительства Денис Шмыгаль очертил план развития образования на 2022 год.

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Планы правительства на 2022 год в сфере образования

По его словам, в сфере образования акценты на 2022 год являются неизменными:

развитие дошкольного образования,

повышение инклюзивности.

развитие современной образовательной среды в профтехах, в частности в рамках дуального образования, что позволит соискателям осваивать знания, умения и навыки, востребованные на рынке труда.

Также в Украине продолжат реформу школьного питания, которая была начата по инициативе первой леди Елены Зеленской.

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К слову, Министерство образования и науки также поделилось целями на 2022 год. В частности, в МОН запланировано:

развитие сети садиков;

утверждение государственного стандарта профильного среднего образования;

запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;

одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;

восстановление и развитие общежитий для проживания студентов вузов;

реализация проекта "Президентский университет";

создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;

развитие инновационной инфраструктуры на базе учреждений высшего образования и научных учреждений.

"Приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования", – добавил Сергей Шкарлет.

Текст публикации Дениса Шмыгаля:

В сфере образования акценты на 2022 год является неизменными: развитие дошкольного образования, повышение инклюзивности, продолжение реформы школьного питания и развитие современной образовательной среды в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, в частности в рамках дуального образования, что позволит соискателям осваивать знания, умения и навыки, востребованные на рынке труда.