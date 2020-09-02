Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что он подталкивает Кабинет министров активно вводить дуальное образование в Украине. Благодаря этому предприятия будут заключать договоры с заведениями профессионально-технического образования и оплачивать обучение специалистов.

Об этом Денис Шмигаль сказал во время рабочей поездки в Высшее профессиональное училище № 25 в Хмельницком, передает пресс-служба правительства.

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По его словам, за время независимости Украина потеряла профессионально-технический потенциал, и сегодня промышленность испытывает недостаток технических профессионалов: сварщиков, слесарей, электриков.

Именно поэтому премьер-министр подталкивает правительство к тому, чтобы активно ввести дуальное образование в Украине.

Что такое дуальное образование?

Дуальная система профессионального образования предусматривает согласованное взаимодействие образовательной и производственной сферы по подготовке квалифицированных работников во время обучения.

Шмигаль отметил, что с введением дуального образования предприятия-заказчики, которые нуждаются в учебных кадрах, будут заключать договоры для сотрудничества с профессионально-техническими учебными заведениями.

Также они будут создавать соответствующую базу, давать заказы и потом уже на годы заключать контракты с учебным заведением и его выпускниками.

"Дуальное образование предусматривает возможность оплаты за обучение специалистов, в которых нуждается определенное предприятие. Без такой основы мы не сможем развивать Украину как промышленного лидера в регионе", – подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр поручил и. о. министру образования и науки Сергею Шкарлету проработать вопрос повышения стипендий для учащихся профессионально-технических училищ.

К слову, в Украине уже завершилась вступительная кампания. Но учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять поступающих до 1 ноября 2020 года на специальность "Квалифицированный рабочий".