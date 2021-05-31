Об этом Шмыгаль заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука". Про повышение зарплат для украинских педагогов говорил и президент Владимир Зеленский.

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"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, конечно, наша цель – это не меньше, чем средняя заработная плата в стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", – сообщил Шмыгаль.

В то же время Владимир Зеленский говорит, что на этом нельзя останавливаться.

Мы должны находить новые механизмы и средства для того, чтобы учителя чувствовали престижность своей профессии, а молодое поколение хотело работать в учебных заведениях,

– заявил президент.

По его словам, работники образования и науки, неважно – воспитатель ли это в садике, учитель в школе или преподаватель университета – все они должны иметь:

высокий уровень квалификации,

хорошую мотивацию,

достойные условия работы и оплаты,

возможности для развития и личностного роста и тому подобное.

Кроме того, глава государства уверен, что Украина должна бороться за своих ученых, обеспечивать им научно-техническую базу для исследований.

"Должны активно внедрять их открытия и инновации в реальную жизнь, способствовать их участию в международных проектах и ​​укреплению их авторитета в мировой среде ученых", – добавил президент.

Отметим, что учителям в Украине уже подняли зарплаты на 20% в январе этого года. А в декабре должны поднять еще на 8,3%.



Зарплата учителей в 2021 / Данные МОН / Инфографика 24 каналу