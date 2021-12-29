Шмигаль рассказал, на сколько в этом году выросли зарплаты учителей

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%. Какими стали зарплаты педагогов – читайте в статье.

Во время заседания правительства Шмыгаль отметил, что в этом году правительство существенно увеличило (на 26 миллиардов гривен) расходы на Министерство образования и науки, по сравнению с 2020 годом.

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По его словам, зарплаты учителей выросли более чем на 25%.

Если в сентябре 2020 года зарплата учителя первой категории составляла около 10 тысяч гривен, то сегодня зарплата того же самого учителя составляет 13 тысяч гривен,

– ответил глава правительства.

Он также отметил отдельную программу правительства – реформу школьного питания. За этот год модернизировали 1300 пищеблоков в школьных столовых, разработали и внедряют здоровое меню для школ.

Премьер-министр также подчеркнул, что в 2021 году продолжалось реформирование профтехобразования, к которому были привлечены бизнес и международные партнеры. В частности, на это было привлечено 1,7 миллиарда гривен от Европейского инвестиционного банка.

Добавим, что первый этап увеличения зарплат учителей на 20% состоялся 1 января 2021 года. Второй этап (с 1 декабря) – должностные оклады педагогов выросли на 8,4 %. По данным МОН, зарплаты педагогов в школах выросли на 900 – 1300 гривен.

Как увеличилась зарплата учителей с 1 декабря:

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличилась с 9 015 до 9 768 гривен; зарплата учителя II категории увеличилась с 11 124 до 12 053 гривен; зарплата учителя I категории увеличилась с 11 912 до 12 906 гривен; зарплата учителя высшей категории увеличилась с 12 698 до 13 759 гривен; зарплата директора школы увеличилась с 15 742 до 17 057 гривен; зарплата ассистента учителя увеличилась с 10 338 до 11 200 гривен; зарплата руководителя кружка увеличилась с 11 124 до 12 053 гривен; зарплата педагога-организатора I категории увеличилась с 10 445 до 11 317 гривен.

К слову, с 1 января 2022 года зарплата педагогов вырастет от 10% до 30%. Также определен размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности. Заметим, что в перечне педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя школ.