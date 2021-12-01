Минздрав сменил работу школ в желтой зоне: подробности

С 6 декабря начнут действовать усиленные карантинные нормы для желтой зоны. Поэтому школы смогут работать даже в желтой зоне только при 100% вакцинации работников. Раньше это касалось только работы в красной зоне.

Также на этом заседании правительство сократило срок действия сертификата об одной дозе прививки со 120 до 30 дней.

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Изменения в работе школ в желтой зоне

С 6 декабря очно будут учиться ученики 5 – 11 классов только тех учебных заведениях, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой 100% сотрудников, допущенных к работе.

Ранее в желтых зонах было ограничение в 80%, но в то же время это касалось и работы начальных школ.

Изменилось ли что-то для школ в красной зоне? Для красной зоны ограничения для учебных заведений не изменились – как и раньше, они могут работать при условии полной вакцинации всех работников.

Новые ограничения в желтой зоне

Украинцы, которые не получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеют отрицательного теста либо сертификата о выздоровлении, в желтой зоне не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий (это касается культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий);

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции в 1,5 метра.



Изменения для украинцев в желтой зоне / Инфографика Минздрава

К слову, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы непривитых педагогов. Часть из них за четыре недели уже получила прививки и вернулась в школу, однако почти три тысячи учителей до сих пор отказываются делать вакцинацию.

По данным МОН, до сих пор не получили прививки против COVID-19 2,8 тысячи педагогов школ. Больше всего отстранений учителей зафиксировали в Ровненской (384 учителя) и Киевской (281 учитель) областях.