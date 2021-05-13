Какие школы возобновили очное обучение

Школы во всех областях из-за улучшения эпидемической ситуации возобновили обучение для школьников.

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В каких городах ученики вернулись в школы:

Львов (школьники во Львовской области вернулись к очному обучению с 26 апреля. В то же время в самом Львове ученики сели за парты только со среды, 5 мая).

(школьники во Львовской области вернулись к очному обучению с 26 апреля. В то же время в самом Львове ученики сели за парты только со среды, 5 мая). Киев (с 5 мая возобновили обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна).

(с 5 мая возобновили обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна). Черкассы (с 12 мая ученики 5 – 11 классов вернулись к стационарному обучению в школах).

(с 12 мая ученики 5 – 11 классов вернулись к стационарному обучению в школах). Сумы (с 11 мая разрешили посещать дошкольные учреждения и школы учащимся 1 – 4 классов. А уже 12 мая возобновили очное обучение и для учеников старших классов).

(с 11 мая разрешили посещать дошкольные учреждения и школы учащимся 1 – 4 классов. А уже 12 мая возобновили очное обучение и для учеников старших классов). Чернигов (с 11 мая ученики всех классов вернулись к обучению в обычном режиме).

(с 11 мая ученики всех классов вернулись к обучению в обычном режиме). Хмельницкий (возобновилась очная форма обучения в школах для учеников 5 – 11 классов).

(возобновилась очная форма обучения в школах для учеников 5 – 11 классов). Одесса (с 27 апреля всех учеников (даже 5 – 11 классы) вернули к обучению, но оно проходило сначала в смешанной форме).

(с 27 апреля всех учеников (даже 5 – 11 классы) вернули к обучению, но оно проходило сначала в смешанной форме). Полтава (с 11 мая ученики 5 – 11 классов прекратили дистанционное обучение и вернулись в свои школы).

(с 11 мая ученики 5 – 11 классов прекратили дистанционное обучение и вернулись в свои школы). Запорожье (в городе возобновили очное обучение: дети старших классов сели за парты с 11 мая, а школьники начальных классов –с 14 мая).

(в городе возобновили очное обучение: дети старших классов сели за парты с 11 мая, а школьники начальных классов –с 14 мая). Днепр (с 11 мая школы и детские сады начали работать в обычном режиме).

(с 11 мая школы и детские сады начали работать в обычном режиме). Житомир (с 6 мая возобновилось очное обучение для учеников средней и старшей школы).

(с 6 мая возобновилось очное обучение для учеников средней и старшей школы). Харьков (очные занятия в школах в обычном режиме возобновились после праздников – то есть с 11 мая. Детсады работают в обычном режиме).

(очные занятия в школах в обычном режиме возобновились после праздников – то есть с 11 мая. Детсады работают в обычном режиме). Николаев (там с 5 мая возобновилось обучение во всех учебных заведениях – за парты сели ученики с 1 по 11 классы).

К слову, сейчас ни один регион не находится в красной зоне карантина. Однако к оранжевому уровню относятся: Волынь, Донетчина, Житомирщина, Кировоградщина, Луганщина, Николаевщина, Тернопольщина, Черкасщина.

Когда в школах закончится обучение

В этом году школы могут завершать обучение позже, чем обычно.

Так, обучение летом продолжится в таких городах:

в Сумах – до 11 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или даже 14 июня.

Как и когда в школах прозвучит последний звонок

В целом в большинстве школ последние звонки состоятся в пятницу, 28 мая 2021 года.

Харьковщина

Учебный год школы будут завершать в очном режиме, около 4 июня. Сценарий праздника последнего звонка должен утверждаться в каждой школе отдельно.

Львов

Учебный год у школьников Львова и области завершится по-разному. У одних учеников праздник будет привычно в конце мая, а у других – аж в июне. Все зависит от того, сколько каникул школы имели в течение года.

Киев

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский пообещал, что учебный год в Киеве закончится в мае. Так как во время локдауна занятия в школах не прерывались, а проходили дистанционно.

Одесса

В городе из-за карантинных ограничений никаких праздничных мероприятий и выпускных в этом году на широкую публику проводить не будут. А все праздничные мероприятия должны быть лишь в пределах одного класса и без зрителей.

Хмельницкий

Департамент образования и науки рекомендует школам города завершить обучение 11 июня, а последние звонки провести на свежем воздухе и только для выпускных классов. Каким будет обучение летом:

Для начальных классов в этот период с 31 мая по 11 июня можно организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики или других форм работы.

в этот период с 31 мая по 11 июня можно организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики или других форм работы. Для учеников 5 – 10 классов , которые весь апрель учились дистанционно, будет еще месяц для того, чтобы в классно-урочной системе закрепить знания, которые получили во время дистанционного обучения.

Черновцы

В Черновцах последний звонок в школах должен пройти в субботу, 29 мая. А все из-за того, что рабочий день с пятницы переносится на субботу, поскольку 28 мая в школах будет проходить ВНО по математике.

Тернополь

В Тернополе учебный год закончится 8 июня, и именно в этот день школам рекомендуют провести последние звонки. Кроме того, в этом году не будет проводиться традиционное общегородское шествие выпускников.

Черкассы

В черкасских школах решили продолжить обучение летом, а последний звонок запланирован на 8 июня.

Запорожье

В Запорожье последний учебный день будет 28 мая, а последний звонок пройдет в понедельник, 31 мая.

Полтава

В Полтаве последний звонок состоится 9 июня, и он пройдет только для выпускников 11 классов.

Так, последний звонок рекомендуется проводить во дворе учебных заведений, а в случае неблагоприятных погодных условий – в актовом зале при условии заполнения 50% мест.

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В то же время в МОН заявили, что украинские школы во время карантина должны самостоятельно принять решение о сроках завершения учебного года. Следовательно, некоторые школы при необходимости могут продолжить обучение для детей летом.

Скандалы в учебных заведениях

КНУ Шевченко пока не может отчислить дочь судьи Настю из-за ее заявления

20-летняя дочь судьи Печерского райсуда Анастасия Тарасюк неоднозначно защитила российского рэпера Басту. Она заявила, что украинцы – быдло, а Крым – уже не наш.

На этот скандал отреагировали в КНУ им. Тараса Шевченко, где она учится на юриста, и сказали, что отчислить ее пока не имеют права. Больше – читайте в материале.

Директор садика травила воспитателей и присваивала их премии

Директор Ровненского детского сада №4 "Соняшник" годами травила воспитателей и забирала себе часть их премий.

Так, за два года руководительница детсада добилась увольнения около десяти воспитателей. Теперь в отношении директора начали служебное расследование.

Целовал и щупал: на Тернопольщине учитель домогался учениц

В Тернопольской области учитель музыки Вербовского учебного заведения цеплялся и домогался учениц. Стало известно, что он целовал детей в губы и прикасался к их груди.

В полиции это дело о сексуальном насилии над детьми расследовали как буллинг. Но впоследствии дело передали в прокуратуру.

Ученик 9 класса несколько лет травил ученицу

Оболонский суд Киева признал виновным 9-классника в буллинге и назначил его родителям штраф в размере 3400 гривен. Выяснилось, что парень уже несколько лет оскорбляет школьников.

Девочка неоднократно страдала от нападений ученика. Он оскорблял ее словесно, приставал, толкал. Из-за этого ученица боится выходить из дома или ходить в школу.

На 8-летнего ребенка упали футбольные ворота в школьном спортзале

В школе села Кочубеевка возле Умани во время тренировки на 8-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенка сразу госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом основания черепа.

Новости в сфере высшего образования

Создадут университет для подготовки специалистов по кибербезопасности

В Украине планируют создать новый университет, на базе которого будут готовить квалифицированных экспертов в сфере безопасности Украины. По словам президента, там будут высокие стипендии, а после обучения эти специалисты будут работать на государство.

Сколько студентов прервали учебу из-за войны на Донбассе

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что до начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях обучались более 124 тысяч студентов. Однако им пришлось перевестись.

Кроме того, до конфликта в зоне боевых действий Украина имела 17 учреждений высшего образования. Все они были перемещены в другие области.

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Регистрация на поступление в магистратуру

С 11 мая до 3 июня продолжается регистрация абитуриентов, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для поступления на магистратуру.

Сами экзамены пройдут позже – ЕВЭ будет проходить 30 июня, а ЕПВИ – 2 июля. Как зарегистрироваться и какие документы нужны – читайте в материале.