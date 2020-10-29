Школы Киева вышли на учебу после осенних каникул. Сейчас почти все школы будут обучать учеников очно, только 8 школ будут работать дистанционно из-за карантина.

Как будут обучаться ученики в Киеве

Как рассказала директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян в фейсбуке, 29 октября, в школах Киева началось обучение после осенних каникул.

Интересно! В Киеве после каникул дистанционно будут работать только 8 школ, остальные будут учиться очно

Да, 8 школ города (а это 1,8%) начали вторую четверть в дистанционном формате. Также в каждой третьей школе (а это 142 учреждения образования) дистанционно учатся отдельные классы.

Сейчас в школах столицы 585 учителей больны коронавирусом (1,5%), а также на самоизоляции 310 работников.



Обучение в Киеве во второй четверти / Фото с фейсбука Елены Фиданян

Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян заверила, что каждая школа уже испытала свои индивидуальные модели организации обучения, внесла определенные корректировки и начинает вторую четверть более уверенно.

Особенности второй четверти

Она короткая и завершает первый семестр. Ее финалом будет семестровое оценивание.

Это период изменения погодных условий и, как правило, роста респираторных заболеваний.

Фиданян добавила, что вызовов не становится меньше, но COVID-19 не должен помешать учебному процессу.

Как прошла первая четверть

Елена Фиданян также подвела итоги первой четверти и назвала особенности второй.

По ее словам, учебные заведения Киева успешно прошли первую четверть. "В двух районах города (Деснянском и Днепровском) не было ни одной школы, которую полностью перевели на дистанционное обучение", – подчеркнула она.

Кроме того, в течение первой четверти в онлайн-режиме в разные периоды работали 20 школ, из них только 2 на левом берегу. Больше всего дистанционных школ было в Оболонском (7) и Печерском (5) районах. Смешанную форму обучения меньше применяли для учеников начальной школы.

Обучение в Киеве в первой четверти / Фото с фейсбука Елены Фиданян

Какова ситуация со школами в Киевской области

В Киевской области 703 школы продолжают находиться на осенних каникулах. В общем, учебные заведения, которые оказались в красной зоне после каникул будут работать дистанционно. Речь идет о городах Борисполь, Васильков, Обухов, Бориспольском и Обуховском районах.

Также на дистанционной форме обучения до 15 ноября находятся 22 учреждения профессионального образования и 11 учреждений профессионального предвысшего образования в области.

Что касается детских садиков, то в Киевской области в условиях карантина работает 780 учреждений дошкольного образования, которые посещает почти 55 тысяч детей. Сейчас на самоизоляции находятся 14 садов.