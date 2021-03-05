Всем учебным заведениям на Львовщине рекомендуют с 9 марта перейти на дистанционный режим обучения. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19.

Во Львовской областной госадминистрации отмечают, что решение не касается только работы детских садов и интернатов.

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Кроме этого, с 15 марта во Львовской области рекомендуют начать каникулы в школах.

Руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис говорит, что на Львовщине – стремительное ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

По его словам, у каждого второго-третьего человека, который тестируется, есть положительный результат. Также увеличивается количество вызовов скорой к людям с подозрением на коронавирус и количество госпитализированных в больницы области.

Как отметил руководитель департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска, растет заболеваемость и среди детей, посещающих учебные заведения на Львовщине.



Отметим, Минздрав обновил распределение на карантинные зоны. Львовскую область повысили с "желтого" до "оранжевого" уровня эпидемической опасности.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала