Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что почти все учебные заведения во всех областях Украины обеспечены школьными учебниками к 1 сентября.

Об этом он сказал во время Августовской конференции онлайн на тему "Образование в условиях пандемии", передает 24 канал.

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По его словам, на 18 августа школы всех областей Украины обеспечены учебниками на 99,5%. "Надеемся, что с 1 сентября местные органы власти доставят все учебники в учебные заведения", – добавил Шкарлет.

Отметим, что Шкарлет не уточнил, о каких именно учебники идет речь и для каких классов, но теперь известно, что в 2020 году государство напечатало новые учебники для учащихся 3-х и 7-х классов. Так, за государственный счет в целом напечатано 4 миллиона 481 тысяч экземпляров учебников для 3-х классов, а также 2 миллиона 611 тысяч экземпляров для учеников 7-х классов.

В следующем году планируется печать учебников для 4 и 8 классов. Конкурс уже начат.