Правительство приняло решение о введении усиленного карантина с 8 до 24 января. Учебным заведениям посоветовали установить на это время каникулы ради безопасности детей. Однако в МОН заявили, что учеников можно обучать дистанционно во время локдауна.

Временный глава МОН заверил, что несмотря на введение Кабмином локдауна в январе, образовательный процесс может не останавливаться. Об этом Сергей Шкарлет сообщил в своем телеграме.

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По его словам, МОН уже подготовило письма к учебным заведениям, в которых содержится просьба принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию обучения.

Шкарлет подтвердил, что для того, чтобы уменьшить опасность распространения коронавируса, по рекомендации Минздрава были утверждены мероприятия по усилению карантина.

Одним из пунктов таких ограничений на указанный период является запрет посещения учебных заведений любой формы, кроме детсадов, но это не значит, что образовательный процесс должен остановиться,

– отметил и.о. министра образования.

Сергей Шкарлет также поблагодарил руководителей школ, учителей и родителей за совместное преодоление вызовов пандемии и организацию дистанционного обучения.

"Прошу с пониманием и всей ответственностью отнестись к соблюдению вводимых карантинных мероприятий, потому что самая главная ценность человека – его здоровье и жизнь", – написал он.

Что известно о каникулах для школ на время локдауна

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, объявляя перечень карантинных мероприятий во время январского локдауна, сказал, что все учебные заведения должны пойти на "зимние каникулы для безопасности".

Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников,

– отметил Шмыгаль.

В то же время во Львове некоторые школы оставят каникулы с 24 декабря по 11 января. Остальные две недели, в которые еще будет действовать локдаун, учеников переведут на онлайн-обучение. Еще часть школ решила уйти на каникулы с 31 декабря, а вернуться на учебу 25 января.