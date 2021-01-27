Школы вернулись к мультипрофильному питанию: чем кормят учеников – фото
С 25 января столичные школы вернулись к модели мультипрофильного питания. Теперь ученики снова могут выбирать блюда из двух-трех предложенных. Чем кормят школьников – читайте в материале.
Источник: 24 канал
В Департаменте образования и науки отметили, что система оплаты питания в школах остается без изменений. В то же время ученики 1 – 4 классов и льготники и дальше будут питаться бесплатно.
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Что такое мультипрофильное питание
Оно работает по принципу "шведского стола". Поэтому, ребенок учится делать свой выбор блюда самостоятельно.
В меню обязательно входят несколько видов овощей, фруктов, мясные и рыбные изделия, несколько видов напитков, хлебобулочные изделия, блины, запеканки, йогурт и несколько видов гарниров.
Как кормят учеников в столичных школах: фото
Одна из гимназий в Киеве показала, чем питаются ученики. В частности, в обновленном школьном питании следующие продукты: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.
В то же время в Киевской школе №42 детям также дают много фруктов, овощей и полезных каш.
"После карантина учеников ожидало новое мультипрофильное меню. Вкусное, полезное, сбалансированное. Сегодня наши повара предложили ученикам разнообразный рацион. Дети могут самостоятельно выбирать блюда", – отметили школе №195.
В других школах школьникам также дают выбор из нескольких блюд. Поэтому, ученики могут есть то, что они больше любят и хотят.
Почему к такому питанию вернулись только сейчас? Ранее в Украине действовал локдаун, поэтому школьники учились дистанционно. А во время общего карантина прошлого года школьникам выдавали обеды в изолированных пакетах для безопасности.
Карантин замедлил процесс реформации, однако мы будем двигаться дальше и с января 2021 года вернемся к мультипрофильному питанию. Также продолжится внедрение нового меню и переоснащение пищеблоков,
– говорили в КГГА.
К слову, с 1 января 2021 года в школах изменится меню для школьников. В частности, определен перечень пищевых продуктов, которые запрещается продавать в школьных буфетах:
- технологически обработанные мясные и рыбные блюда (в частности колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты);
- чипсы, сухарики, снэки;
- сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров;
Что дети будут есть в школьных столовых? В ежедневном школьном рационе учащихся обязательно должны быть злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты. Также будет урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.
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