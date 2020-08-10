Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо открыть школы в сентябре, и заверил, что они смогут безопасно работать, несмотря на угрозу со стороны пандемии.

Борис Джонсон сообщил, что перезапуск школ является национальным приоритетом, передает издание Daily Mail.

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По его словам, школы будут последними учреждениями, которые закроют в случае будущих локальных карантинов.

Поэтому, правительство хочет, чтобы все ученики вернулись в школу до начала сентября. Джонсон добавил, что оставлять школы закрытыми дольше, чем это необходимо, – это социально недопустимо, экономически нерационально и морально неоправданно.

Премьер считает, что стремительно растут экономические затраты родителей, которым приходится быть с детьми из-за закрытия школ, а из-за этого страна столкнется с большими проблемами. К тому же, дети не получат должного образования.

Эта пандемия еще не закончилась.., но теперь мы знаем достаточно, чтобы безопасно открыть школы для всех учащихся, и мы имеем моральный долг сделать это,

– добавил он.

Отметим, что школы в Англии закрылись в марте во время национального карантина, и лишь немногие снова открылись в июне для учащихся.



Ученица в Британии / Фото Нуш

Как Британия будет возвращаться в школу осенью

Школы в Великобритании начали получать инструкции для работы во время пандемии коронавируса.

Рекомендации для школ по обучению осенью:

Больные должны оставаться дома. Те, у кого есть симптомы коронавируса, или чьи родственники имеют симптомы, не должны посещать школу.

Все должны соблюдать правила гигиены рук и дыхания (то есть чихать только в салфетку, которую затем выбросить, а руки помыть).

В школах должны больше и лучше убирать помещения, в том числе те поверхности, к которым часто прикасаются.

Все учебные заведения должны активно взаимодействовать со службой здравоохранения (особенно с сервисом тестирования на коронавирус).

Насколько возможно уменьшить контакты и увеличить расстояние между людьми в школе.

При необходимости нужно надевать средства индивидуальной защиты.

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