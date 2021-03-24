Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса, поэтому значительно возросло количество новых больных. И из-за стремительного распространения COVID-19 большинство украинских школ перешли на дистанционное обучение. Как работают школы в красной и оранжевой зонах – читайте в материале.

Сейчас большинство школ ушли на весенние каникулы или перешли на дистанционную форму обучения.

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Как школы работают в красных зонах

В регионах красной зоны ученикам 5 – 11 классов запрещается посещение школ, поэтому они переходят на дистанционное обучение.

При этом ученики 1 – 4 классов и воспитанники детских садов могут продолжать учиться очно, если городская власть не запретит это.

Так, в красную зону эпидемопасности попали такие регионы Украины:

Киев и Киевская область,

Львов и Львовская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Днепропетровская область,

Одесская область,

Черновицкая область,

Сумская область.

В Житомире, Ужгороде и Черновцах ученики всех классов сейчас учатся дистанционно. Учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме. А в Ивано-Франковске закрыты детские сады, а все классы учатся дистанционно.

Добавим, что в Киеве, Львове, Одессе и других некоторых областях ученики находятся на каникулах.

При этом после каникул ученики 5 – 11 классов в этих школах будут учиться на дистанционке, а ученики 1 – 4 классов смогут вернуться к учебе в школах. Садики пока работают в обычном режиме.

В то же время в Одессе ученики средних и старших классов с понедельника, 29 марта, будут учиться дистанционно, и часть начальных классов перейдет на онлайн-уроки, а остальные школьники будут учиться очно.

Отметим, что жесткие карантинные ограничения с 25 марта вводят и в Днепре. После каникул ученики 5 – 11 классов будут обучаться дистанционно. Детсады и младшие классы в школах Днепра будут работать в обычном режиме.

Как работают школы в оранжевой зоне

Также ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников.

В оранжевую зону с 23 марта попали:

Винницкая область,

Донецкая область,

Николаевская область,

Полтавская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область.

Так, в Виннице, которая еще недавно была в красной зоне, школьные каникулы закончились 15 марта. С тех пор младшие и старшие классы были обязаны учиться дистанционно.

В Тернополе каникулы продлятся до 28 марта. Если эпидситуация не улучшится, с 29 марта ученики 5 – 11 классов тернопольских школ перейдут на дистанционное обучение. Школьники начальных классов будут учиться очно.

А в Николаеве усиленный карантин действует с 24 марта до 4 апреля, соответственно, школьники также учатся дистанционно.

Кроме того, Министерство образования и науки рекомендует учащихся 5 – 11 классов в школах, которые расположены в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны, отправлять на дистанционный режим обучения. Или школы могут продлить каникулы.