Эксперты отмечают, что все учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение. Ведь в Украине уже начало увеличиваться количество больных коронавирусом, массово болеют ученики, студенты и педагоги.

По всей Украине все чаще закрываются школы, а в столице на дистанционное обучение перевели университет КНУ имени Тараса Шевченко, передает 24 канал.

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Поэтому в эфире программы "Право на власть" председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что, несмотря на значительное количество больных, все школы и университеты необходимо отправить на онлайн-обучение.

По его словам, вскоре нужно будет изменить постановление правительства от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19", потому что ВОЗ уже изменила критерии введения карантина и зонирование.

Подобное мнение ранее высказывала врач-инфекционист Ольга Голубовская. В эфире программы эксперт отмечала, что всех учеников стоит перевести на онлайн-обучение, чтобы предотвратить течение стремительного заболевания. "Я с самого начала была за дистанционное обучение. Сейчас мы только в начале этого роста", – добавила она.

А известная украинская врач-дерматолог Ольга Богомолец также считает, что для учеников и студентов, которые часто являются бессимптомными носителями болезни, необходимо ввести дистанционное обучение.

"10 тысяч инфицированных COVID-19 в день – это абсолютно реальная цифра в ближайшие дни и недели. Цена, которая будет заплачена за безответственность власти – тысячи жизней, которые еще сегодня можно уберечь", – написала она в фейсбуке.

К слову, по состоянию на 9 октября общее количество выявленных инфицированных COVID-19 в Украине составляет более 250 тысяч. Только за последние сутки коронавирус диагностировали у 5804 украинцев.