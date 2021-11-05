Школы в Сумах и Чернигове продлили дистанционное обучение для учеников
Источник:пресс-служба Сумской ОГА
В Сумской области продлили дистанционное обучение для учеников 1 – 11 классов. Школьники продолжат онлайн-обучение до 14 ноября. В то же время в Чернигове дистанционно будут учиться ученики 5 – 11 классов, младшие – очно.
Дистанционка в Сумах
Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.
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Директор департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что по состоянию на 5 ноября в области болеют 218 детей и 277 педагогов.
Поэтому дистанционное обучение в городе решили продолжить. Добавим, что учащиеся 1 – 11 классов Сумской области обучаются в онлайн-режиме с 1 ноября. Дистанционка продлится минимум до 14 ноября.
Дистанционка в Чернигове
Как сообщает "Суспільне", такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС учитывая состояние заболеваемости COVID в Чернигове.
На дистанционку пойдут ученики 5 – 11 классов всех школ Чернигова. Очно будут учиться начальная школа, школа для детей с нарушениями слуха и НРЦ, а также в обычном режиме будут работать детсады,
– говорится в сообщении.
Сейчас дистанционное обучение для 1 – 11 классов ввели в Киеве, Херсонской, Львовской и Сумской областях. Однако в Минздраве уверяют, что обучение в красных зонах должно продолжаться.
Где школы перешли на дистанционку
- Киев – дистанционка для 1 – 11 классов к 8 ноября, вероятно, ее продлят еще на неделю.
- Львов – с 1 по 14 ноября ученики 1 – 11 классов учатся дистанционно.
- Ивано-Франковск – с 1 ноября ученики 5 – 11 классов обучаются дистанционно.
- Хмельницкий – там большинство школ учится в онлайн-режиме.
- Чернигов – большинство школ области работают дистанционно.
- Черновцы – школы с 1 по 14 ноября будут проводить обучение дистанционно.
- Херсон – для школьников 1 – 11 классов города дистанционное обучение продлили до 6 ноября, относительно следующей недели – пока неизвестно.
- Днепр – учащихся 5 – 11 классов отправили на дистанционное обучение.
- Николаев – там ученики 2 – 11 классов школ с 1 ноября учатся дистанционно.
К слову, по состоянию на 4 ноября одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 92% учителей. В то же время двумя дозами вакцинировано более 474 тысяч работников школ, а это 73,5%.
Отметим, что с 8 ноября учителей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, будут отстранять от работы. Но что делать тем педагогам, которые пока имеют только одну дозу прививки или недавно переболели COVID-19 – читайте в статье.