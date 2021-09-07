Школы и садики Сумской области могут закрыть на карантин

С переходом Украины в желтую зону некоторые регионы могут перевести школы на дистанционку. В частности, это планируют сделать в Черниговской и Сумской областях.

С понедельника, 13 сентября, Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина. Поэтому большинство школ и детских садиков могут закрыть на карантин и перейти на онлайн-обучение.

К теме COVID-19 и вакцинация учителей: смогут школы работать очно при усиленном карантине

Городской глава Сум Дмитрий Живицкий отметил, что на карантин закроют учебные заведения, в которых не вакцинированы хотя бы 80% работников одной или двумя дозами вакцины.

С каждым днем ​​мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 и на Сумщине. При переходе в желтую зону карантина, школа, в которой провакцинировано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме,

– написал Живицкий.

По его словам, на сегодня превышены показатели по уровню госпитализации в некоторых регионах Украины, болеют и дети. "Мы не можем допустить тотального локдауна, переполненных больниц и смертей в области", – добавил мэр.

К слову, черниговские школы также с 13 сентября могут ввести дистанционную форму обучения. В городе не во всех школах вакцинировано достаточно учителей, только в 2 учебных заведениях есть норма в 80% привитых педагогов.

Текст публикации Дмитрия Живицкого:

С 13 сентября Украина, вероятно, перейдет в желтую зону карантина. Самая опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.– читайте в статье

Со следующей недели большинство школ и детских садов области могут быть закрыты на карантин и перейти на отдаленное обучение! Это будет сделано в учебных заведениях в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины!

Такая ситуация складывается из-за плохой организации процесса по вакцинации педагогов главами общин и руководителями самих заведений!

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Уже сегодня превышены показатели по уровню госпитализации в некоторых регионах Украины. Болеют дети! С каждым днем ​​мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 и на Сумщине.

Мы не можем допустить тотального локдауна, переполненных больниц и смертей в области! При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакцинировано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме.