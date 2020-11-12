Несмотря на распространение коронавируса в Украине и значительный прирост больных за сутки, в школах и детских садах наблюдается незначительный рост заболеваемости COVID-19. Поэтому их сейчас закрывать пока не собираются.

Садики и школы способствуют формированию иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии. Об этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал в комментарии изданию "РБК-Украина".

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Рубан уверяет, что школы и детские сады – это последнее, что может прекратить работу.

"По данным ВОЗ и Минздрава, а также города Киева, болеют менее 1%. Это считая и учеников, и персонал, и учителей", – добавил он.

Сколько учеников и учителей заболели коронавирусом

В Министерстве здравоохранения сообщили, что с начала учебного года COVID-19 заболели более 5 тысяч учащихся и свыше 10 тысяч учителей.

Также 912 учебных заведений перешли на дистанционное обучение.

В среду, 11 ноября, правительство приняло решение о запрете посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме садиков, школ и учреждений внешкольного образования.

Посещение детсадов, школ и учреждений внешкольного образования запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, в которых подтвердился COVID – 19, находится более 50% детей и персонала учреждений,

– заявил министр Минздрава Максим Степанов.

Добавим, при введении предыдущих карантинных мероприятий в Минздраве уверяли, что позволяют работать в регионах красной зоны детским садикам и школам для учеников начальных классов. В то же время школьников с 5 по 11 классы следует отправить на дистанционное обучение.