Школы и садики в Ивано-Франковске закрываются из-за красной зоны: детали
Все учебные заведения в Ивано-Франковске закрываются из-за введения в области красной зоны в связи с коронавирусом. Так, дети не будут посещать школы и садики уже с понедельника, 28 февраля.
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Красная зона в Ивано-Франковской области устанавливается с пятницы, 26 февраля. Но дети в этот день еще будут учиться.
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А уже с 28 февраля все садики и школы будут закрыты на карантин.
С понедельника (28 февраля – 24 канал) прекращается работа детских садов и школ. Было принято такое решение,
– подчеркнул мэр города Руслан Марцинкив.
Ученики школ пока будут учиться в дистанционном режиме, а меньшие дети, которые посещали садики, просто будут дома.
Какие еще ограничения будут действовать в Ивано-Франковске:
- ограничения в работе общественного транспорта (вероятно, будут организованы лишь спецперевозки);
- запрет межобластного сообщения с Ивано-Франковском, посадка и высадка пассажиров поездов и самолетов;
- запрет работы баров, ресторанов, кафе и тому подобное (кроме заказов на вынос и доставки, а также заведений общественного питания в аэропортах);
- запрет работы ТРЦ и других развлекательных заведений;
- запрет работы учреждений культуры и проведения массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки с ограниченным доступом к съемочной площадке;
- запрет работы спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных соревнований без зрителей;
- запрет работы ресторанов в отелях с 11:00 до 6:00 следующего дня, кроме заказов в номер;
- запрет работы непродовольственных рынков.
К слову, кроме Ивано-Франковской области, также усилений карантин имеет Черновицкая область.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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