Все учебные заведения в Ивано-Франковске закрываются из-за введения в области красной зоны в связи с коронавирусом. Так, дети не будут посещать школы и садики уже с понедельника, 28 февраля.

Красная зона в Ивано-Франковской области устанавливается с пятницы, 26 февраля. Но дети в этот день еще будут учиться.

К теме Как будут работать школы во время карантина с 24 февраля: официальное заявление МОН

А уже с 28 февраля все садики и школы будут закрыты на карантин.

С понедельника (28 февраля – 24 канал) прекращается работа детских садов и школ. Было принято такое решение,

– подчеркнул мэр города Руслан Марцинкив.

Ученики школ пока будут учиться в дистанционном режиме, а меньшие дети, которые посещали садики, просто будут дома.

Какие еще ограничения будут действовать в Ивано-Франковске:

ограничения в работе общественного транспорта (вероятно, будут организованы лишь спецперевозки);

запрет межобластного сообщения с Ивано-Франковском, посадка и высадка пассажиров поездов и самолетов;

запрет работы баров, ресторанов, кафе и тому подобное (кроме заказов на вынос и доставки, а также заведений общественного питания в аэропортах);

запрет работы ТРЦ и других развлекательных заведений;

запрет работы учреждений культуры и проведения массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки с ограниченным доступом к съемочной площадке;

запрет работы спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных соревнований без зрителей;

запрет работы ресторанов в отелях с 11:00 до 6:00 следующего дня, кроме заказов в номер;

запрет работы непродовольственных рынков.

К слову, кроме Ивано-Франковской области, также усилений карантин имеет Черновицкая область.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала