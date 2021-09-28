Национальный урок памяти должен способствовать формированию негативного отношения к дискриминации, пренебрежению к человеческому достоинству и посягательству на право на жизнь. Также урок должен раскрыть сущность трагедии Холокоста в Украине и осветить тему расстрелов в Бабьем Яру.

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Для проведения мероприятия в 5 – 6, 7 – 8 и 9 – 11 классах подготовили серию методических рекомендаций и сценариев для учителей. В частности, во время урока будет использоваться образовательная платформа "Красная точка памяти", которая позволит ученикам сделать свой вклад в коллективное знание о Холокосте и Второй мировой войне.

С помощью платформы каждый школьник может добавить на карту свою "красную точку" в виде записанного воспоминания, копии документа из семейного архива, находки из местного музея или информации о памятнике жертвам Холокоста в соответствующем населенном пункте.

Где взять материалы к уроку? Все материалы подготовлены с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников. Ознакомиться и скачать их можно по этой ссылке.

Справка! Трагедия в Бабьем Яру произошла в сентябре 1941 года. За два дня – 29 и 30 сентября на окраине Киева расстреляли 33 771 человека. Это была одна из самых массовых акций уничтожения мирного населения во время Второй мировой войны. День памяти погибших в Бабьем Яру отмечают ежегодно. Это происходит накануне иудейского праздника Йом Кипур. В этот день принято отпускать грехи всем людям.

Смотрите в видео 24 канала о жутких фактах ужасной трагедии Бабьего Яра:

К слову, на Каннском кинофестивале признали фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы лучшей документальной лентой. Это уже вторая украинская картина, которая выиграла приз в этом году в Каннах. Детали – читайте в статье.