Во многих городах 29 октября возобновилось обучение после каникул. На уроки пришли ученики даже в регионах красной зоны. В каких городах школьники вернулись в классы – читайте в материале.

Отметим, что в Минобразования рекомендовали школам учить детей в красной зоне дистанционно. В то же время настаивали, чтобы начальную школу учили очно, передает 24 канал.

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Киев

Сейчас столица Украины находится в оранжевой зоне. Там дистанционно учатся только 8 школ и 587 классов в 186 школах – из-за заболевания педагогов и учащихся.

Зато школы в Киевской области, которые попали в красную зону, после завершения осенних каникул переведут на дистанционное обучение. Речь идет о городах Борисполь, Васильков, Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.

А детские сады в Киевской области продолжают работать, хотя 14 из них пока закрыли на карантин.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске ученики с 28 октября начали учиться очно, однако впоследствии городские власти приняли решение перейти на онлайн-образование.

"1 – 4 классы мы оставляем на очном обучении, а 5 – 11 классы со 2 ноября переведем на дистанционное обучение. В пятницу (30 октября – 24 канал) еще доучимся очно, а с понедельника уже перейдем на онлайн", – сказал мэр города.

Добавим, что Ивано-Франковск тоже в красной зоне. Однако детские сады в городе тоже будут работать в очном режиме. Сейчас на карантине остаются только два дошкольных учреждения.

Тернополь

В Тернополе, который тоже отнесли к красной зоне, местные власти предоставили право директорам школ самим решать, как начинать обучение – очно или дистанционно.

Также родители могут принять соответствующее решение для собственного ребенка: при желании любой может учиться дистанционно.

Львов

Львов отнесли к оранжевой зоне, поэтому школы там, скорее всего, будут работать в очном режиме.

По словам мэра Львова Андрея Садового, город вполне готов к началу работы школ. "Я бы начал работы школ с понедельника, поскольку плохо представляю себе дистанционное обучение, особенно в начальных классах, у них есть своя специфика обучения", – сказал городской голова.

Также один из учеников попросил мэра сделать в школах карантин. На это Андрей Садовый ответил: "С понедельника все школы Львова возвращаются на учебу. И не мамкайте".

Добавим, что во Львове коронавирусом заболели 147 учителей. Заместитель мэра Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная заверила, что они откроют школы: "Будем работать в том режиме, в котором мы начинали в сентября. Если будут случаи – будем отправлять на две недели на самоизоляцию".

Чернигов

Зато в Чернигове, который тоже попал в красную зону, очно начали обучение только ученики начальной школы, а старшеклассников перевели на дистанционку.

Черкассы

Местные власти Черкасс решили возобновить учебу в школах после осенних каникул. Дети учатся очно с 28 октября. Такое решение было принято на совещании с мэром города, руководством департамента образования и гуманитарной политики и директорами школ.

Харьков

В некоторых школах Харьковской области ученики после каникул будут учиться дистанционно. Речь идет о самом Харькове, Богодуховском и Золочевском районах, которые попали в красную зону карантина. В то же время ученики начальных классов будут посещать уроки очно.

Винница

Ученики в Виннице с понедельника, 2 ноября, вернутся к дистанционному обучению после каникул. Об этом сообщил и.о. директора департамента образования и науки местной ОГА Владимир Буняк.

Речь идет только об одной неделе дистанционки, в дальнейшем формат обучения будет зависеть от эпидемической ситуации в области.

Запорожье

Школы Запорожья уже со 2 ноября начинают обучение после осенних каникул. Там все школьники, кроме младших классов, будут учиться дистанционно.

У учащихся 1 – 4 классов будут уроки в школе с соблюдением необходимых требований карантина. Кроме того, в Запорожье продолжают работать детские сады.

Полтава

Полтавские школьники уже 2 ноября должны вернуться за парты после каникул. Окончательного решения, как будут работать школы, пока нет, но в городской ОГА заверили, что, вероятно, для школ города обучение начнется в дистанционном формате. За парты могут сесть только ученики начальных классов.

А Ровно, Харьков, Сумы и Николаев, которые тоже в красной зоне, ждут официальных разъяснений от представителей власти, в каком формате начинать учиться с 2 ноября.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Ранее в Минобразования предупреждали, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации. В частности, ученики в красной зоне должны учиться дистанционно, однако окончательное решение принимают директора школ.

Добавим, что в Украине начали действовать новые зоны карантина с 26 ноября. Так, около 50 городов и регионов оказались в красной зоне.