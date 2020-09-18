Учебным заведениям выделили 400 миллионов гривен из резерва образовательной субвенции. Сейчас регионы уже получили 62% субвенции на ремонт школьных столовых.

По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, на 1 сентября 2020 года из резерва образовательной субвенции в местные бюджеты поступило 249,8 миллиона гривен на ремонт и приобретение оборудования для школьных столовых, передает пресс-служба МОН.

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Из выделенных средств местные бюджеты уже использовали 14% субвенции, а это почти 58,5 миллионов гривен.

Так, в 23 областях Украины и Киеве начались процедуры закупки. Между тем во Львовской и Тернопольской областях использование средств до сих пор не начато.

Интересно, что недавно в Киеве произошел скандал относительно питания детей в школе. Так, в столичных школах детей кормили ланч-боксами, состав которых возмутил многих родителей. Там было довольно мало продуктов, и они не слишком полезные для малышей. К примеру, киевлянка рассказала, что дети получили на завтрак два кусочка сыра, маленькую булочку, яблоко, сливу, кусочек несвежего банана и сок. Больше об этом – читайте по ссылке.

К слову, области Украины использовали еще 300 миллионов гривен субвенции на развитие Новой украинской школы.