Школы перейдут на электронные журналы и дневники: МОН запустило пилотный проект
Министерство образования и науки запустило пилотный проект, благодаря которому в школах создадут и будут вести школьные электронные журналы и дневники.
Як повідомила пресс-служба МОН, по меньшей мере 2-3 школы в каждой области будут испытывать е-журналы и е-дневники.
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Испытания продлятся две рабочих недели – с 5 по 16 октября. Все замечания и предложения от учителей будут учтены для дальнейшего усовершенствования системы.
Зачем е-дневники? Интересно, что в электронных дневниках родители смогут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии учителей и тому подобное. Ученики там будут получать задания во время дистанционного обучения.
Сегодня на рынке образовательных услуг Е-журналы и Е-дневники – это не новинка. Но не все школы могут себе позволить их финансово. Поэтому мы предлагаем базовую бесплатную версию электронных журналов и дневников, а школы уже смогут выбирать", – отметили в МОН.
В Минобразования отмечают, что школы могут не вести бумажные дневники, чтобы не дублировать документацию.
"Это позволит убрать лишнюю нагрузку на учителей. А в будущем когда ученик будет менять школу, вся информация о его успеваемости и достижениях будет следовать за ним в новую школу", – отметил заместитель министра образования и науки Артур Селецкий.
К слову, сначала для учителей, родителей и учеников создадут видеоинструкцию по пользованию е-журналами и е-дневниками.
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