Кроме того, Офис образовательного омбудсмена инициировал изменения в законодательство об образовании, согласно которым местные органы власти будут вынуждены обнародовать информацию об изменении школьной сети за полтора года.

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Школы будут вынуждены сообщать родителям заранее

Сергей Горбачев говорит, что реорганизация образовательной сети – это очень болезненная тема.

В Украине меняют образовательную сеть, то есть создаются профильные академические лицеи, гимназии, опорные учреждения образования, филиалы опорных заведений, и это вызывает много вопросов от родителей и детей, которые могут страдать от таких действий.

Мы имеем с десяток обращений, когда в мае ученикам говорят, что "у нас не будет 10 класса, идите куда хотите". Так не делается. Именно поэтому мы предложили изменения в закон,

– сказал образовательный омбудсмен.

По его словам, по этим нормам школы будут сообщать об изменении сети не позднее, чем за полтора года до вступления их в силу.

"То есть если мы хотим с сентября 2023 года сделать модернизацию сети, мы должны об этом сообщить в марте 2022", – добавил Горбачев.

Что делать родителям, если школа не берет учеников в 10 класс

В службу образовательного омбудсмена в течение 2020 года поступило 82 обращения из 53 населенных пунктов по профилирования учреждений общего среднего образования

Сергей Горбачев отметил, что такие ситуации, когда выпускников 9 классов ставят перед фактом, что набора в 10 класс в школе не будет, свидетельствуют об отсутствии коммуникации со стороны местного самоуправления.

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Так, в Киеве в одном из районов план оптимизации сети учебных заведений с указанием сроков был принят еще в 2018 году, но это не довели вовремя до родителей и учеников.

Сергей Горбачев добавляет, что право на образование означает, что его можно получать в разных формах, форматах и необязательно в приближенном месте (имеются в виду 10 – 11 классы). "Это нужно коммуницировать", – говорит он.

Образовательный омбудсмен посоветовал родителям в случаях, когда в школах сообщают о прекращении набора в 10-11 классы, обращаться в местные управления образования.

Здесь должны работать департаменты и управления образования. Родителям надо обращаться в управление образования с заявлением, что ребенок планирует продолжить обучение в 10 классе и управление образования должно ребенка обязательно устроить,

– заявил Горбачев.

По его словам, сейчас закон предусматривает, что все, кто хочет учиться в 10 классе, должны иметь такую возможность.

К слову, школы в Украине, в связи с реформой НУШ, будут переформатироваться, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся.

То есть будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные учебные заведения. Но новая система окончательно должна заработать лишь с 2027 года. А в ближайшие годы ученики после 9 класса и в дальнейшем будут учиться в своих школах.