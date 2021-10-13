Директор Департамента образования и науки Елена Буйневич отметила, что с учетом имеющегося ухудшения эпидситуации и закрытия почти 200 классов на карантин, школам рекомендуют с 18 октября дистанционное обучение.

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Продлится дистанционное обучение неделю – с 18 по 24 октября.

Родители в фейсбуке подтверждают, что их уведомили о дистанционке с понедельника. Потом будет неделя каникул и с 1 ноября дети снова вернутся в школы.

По словам родителей, ситуация по заболеваемости учащихся ухудшается еще и отсутствием отопления. Очень холодно в классах. Поэтому родители поддерживают дистанционное обучение.

Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась, и тысячи учеников вместе с учителями уже на изоляции. Поэтому в ведомстве рекомендовали школам ввести каникулы на неделю раньше – не с 25, а с 18 октября.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отмечает, что обычно каникулы или приостановка учебного процесса приводит к по меньшей мере на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения.

В течение последних суток, 12 октября, в Украине зафиксировали более 16 тысяч новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего в области – более полутора тысяч больных. За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили более 2,5 миллиона случаев заболевания.

Добавим, что отправить школьников на каникулы раньше заранее решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах.

В то же время Киев не планирует переносить осенние каникулы в школах. В КГГА сообщили, что каникулы для учеников в столице начнутся по плану – с 25 октября.