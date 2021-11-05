Школы Николаева возвращаются на очное обучение, но не все: подробности

В Николаеве с 8 ноября школы выходят с дистанционного обучения. Однако за парты вернутся ученики не всех учебных заведений.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что некоторые школы с понедельника, 8 ноября, начнут обучение в очном формате, однако другие школы продолжат дистанционку.

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По словам городского головы, к очной учебе вернутся:

учащиеся 1 – 4 классов всех школ;

учащиеся 1 – 9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения;

школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения;

учащиеся 5 – 11 классов шести учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала (школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 и классический лицей).

В то время как остальные учебные заведения (речь идет об учениках 5 – 11 классов) города продолжат обучение по дистанционной форме.

К слову, в Сумской области продолжили дистанционное обучение для учащихся 1 – 11 классов до 14 ноября. В Чернигове дистанционно будут учиться учащиеся 5 – 11 классов, младшие – только очно.

А ученики в Харькове и Черкассах наконец-то возвращаются с каникул, которые длились 3 недели. Уже с понедельника, 8 ноября, в школах этих городов начнется очное обучение.