Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 31 октября. Ранее – с 25 по 31 октября в области продолжались осенние каникулы.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич пояснил, что согласно решению комиссии, с 1 по 5 ноября включительно, ученики 2 – 11 классов будут учиться дистанционно.

Для учащихся первых классов и учащихся первых-девятых классов специальной школы для детей с нарушением зрения продолжаются каникулы до 5 ноября,

– подчеркнул он.

По его словам, дистанционно будут также работать и заведения внешкольного образования, музыкальные и спортивные школы.

Добавим, что Николаевская область находится в красной зоне карантина. Там за минувшие сутки, 31 октября, зафиксировали более чем 860 новых случаев COVID-19.

К слову, Госслужба качества образования сообщила, что с 1 ноября дистанционное обучение будет внедрено в школах большинства областей Украины. А все из-за увеличения количества больных COVID-19. Почему школы переходят на дистанционку – читайте в статье.

Карантинные зоны на 1 ноября / Инфографика 24 канала