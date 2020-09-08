Исследование ученых из Великобритании доказало, что обучение в школе во время карантина не несет дополнительной угрозы заболевания коронавирусом. Так, большинство детей имеют больший риск заболеть именно вне школы.

Об этом заявил государственный секретарь по вопросам образования Великобритании Гэвин Уильямсон, передает издание Daily Mail со ссылкой на правительственное исследование.

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В исследовании приняли участие более 23,3 тысячи учащихся и 16 тысяч работников. Всем каждую неделю делали тесты на COVID-19. Так, во время исследования были выявлены только три положительных результата тестирования на COVID-19 – у двоих работников учебных заведений и одного ребенка.

Так, ученые доказали, что в школе низкий риск заражения коронавирусом. По словам государственного секретаря по вопросам образования, на самом деле дети имеют больший риск заболеть вне школы.

Посещение дошкольных учреждений и начальных школ не приносит дополнительный риск заболевания ни работникам, ни школьникам. Эти результаты являются предварительными, но они должны успокоить родителей, которые волнуются по поводу возвращения их детей в школу,

– заявил консультант-эпидемиолог Шамез Ладхани.

К тому же, он также добавил, что при заражении подавляющее большинство детей испытывают только некоторые легкие симптомы или их отсутствие.



Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Отметим, что недавно ученые из Южной Кореи провели исследование, что дети могут неделями "переносить" коронавирус без каких-либо симптомов заболевания.