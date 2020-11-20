Каждый девятый инфицированный коронавирусом в 87 странах является ребенком или подростком до 20 лет. Однако ЮНИСЕФ уверяет, что школы не являются главным фактором передачи COVID-19 в общинах, а дети чаще заражаются вне учреждений образования.

Известно, что среди подростков в возрасте 10-19 лет больных больше, чем среди детей 0-9 лет. Об этом свидетельствуют данные ЮНИСЕФ, сообщает "Украинская правда. Жизнь".

Важно Закрывать нельзя рисковать: как работают школы мира во вторую волну COVID-19

Директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отмечает, что с начала пандемии существовал устойчивый миф о том, что коронавирус почти не поражает детей, но это утверждение далеко от истины.

По ее словам, даже если дети могут передавать вирус друг другу и другим, преимущества от работы школ значительно превышают факторы, связанные с их закрытием.

И бесспорно ученики должны соблюдать меры безопасности.



Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала

Почему школы во время карантина работают в привычном режиме? Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заверил, что в украинских школах болеют менее 1% учеников и работников заведений, поэтому дети пока продолжают учиться и изменения не планируются.

"Наибольшую же угрозу представляют перебои в работе важнейших сервисов и стремительный рост уровня бедности. Надо понять, как коронавирусный кризис влияет на наиболее незащищенных детей и определить необходимые шаги в ответ", – добавила Генриетта Фор.