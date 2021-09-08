Школы не должны знать фамилий вакцинированных учителей, – образовательный омбудсмен

В школах для работы в очном режиме при усиленном карантине должно быть вакцинировано 80% работников. Однако, по словам образовательного омбудсмена, учебные заведения не должны знать фамилии привитых учителей.

Сергей Горбачев рассказал, что МОН вместе с Минздравом должны наработать решение, как бы школы могли знать количество вакцинированных работников у себя, но не знали их фамилий.

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Образовательный омбудсмен отметил, что это уже реализовано в Одесской области. Там департаменты образования и здравоохранения постоянно обмениваются информацией.

Необходимо подавать только деперсонализированную информацию, потому что сообщение имен вакцинированных – это нарушение медицинской тайны. В Украине медицина видит фамилии, а образование – нет. И не должно видеть, потому что это будет поводом к давлению и принуждению к вакцинации, которая сейчас у нас является добровольной,

– сказал Горбачев.

По его словам, в нашей стране держатель информации о состоянии здоровья человека – это медицинское учреждение и семейный врач. Было бы хорошо, чтобы департамент здравоохранения раз в неделю подавал в каждую школу информацию, что там вакцинировано столько-то работников.

Отметим, что постановление правительства запрещает работу школ в желтой и оранжевой зонах, если в них вакцинировано менее 80% работников. В таком случае ученики будут обучаться онлайн.

И поскольку всю территорию Украины с 13 сентября планируют перевести на желтый уровень эпидемической опасности, то глава Минздрава советует школам и вузам готовиться к дистанционке.

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Добавим, что в МОН рассказали изданию "РБК-Украина", сколько сотрудников учебных заведений сделали прививку от коронавируса.

По их словам, сейчас провакцинировано менее 60% от общего количества. Отдельно:

почти 158 тысяч (одной и двумя дозами) работников садов, что составляет 54,2% от общего количества;

более 380 тысяч (одной и двумя дозами) работников школ, что составляет 58,2% от общего количества;

44 тысячи (одной и двумя дозами) работников вузов, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Минобразования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям.

К слову, с понедельника, 13 сентября, Черниговская и Сумская области могут закрыть на карантин большинство школ и детских садов. Дети там перейдут на онлайн-обучение.