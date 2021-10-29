Школы могут выбирать: в Черновцах школьники перейдут на дистанционку или каникулы

Школы Черновицкой области с 1 ноября могут перейти на дистанционное обучение или отправить детей на каникулы. Каждое учебное заведение должно выбрать один из вариантов.

Ученики Буковины 25 октября ушли на осенние каникулы, которые продлятся до 31 октября. А уже с понедельника школы должны ввести дистанционку или продлить каникулы.

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Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям из-за ухудшения эпидемической ситуации советует ввести онлайн-обучение или каникулы на следующие две недели – с 1 по 14 ноября. Решения каждая школа должна принять отдельно уже 29 октября.

. В Черновицкой области за сутки, 28 октября, официально подтверждено 682 случая заражения коронавирусом. А общая численность инфицированных в области с начала пандемии составляет более 105 тысяч человек.

К слову, в некоторых городах Украины из-за высокой заболеваемости коронавирусом продлили осенние каникулы для школьников. Дети там будут отдыхать до 7 ноября, а потом выйдут на дистанционное или очное обучение. Где продлили каникулы – читайте по ссылке.