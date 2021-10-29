Ученики Буковины 25 октября ушли на осенние каникулы, которые продлятся до 31 октября. А уже с понедельника школы должны ввести дистанционку или продлить каникулы.

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Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям из-за ухудшения эпидемической ситуации советует ввести онлайн-обучение или каникулы на следующие две недели – с 1 по 14 ноября. Решения каждая школа должна принять отдельно уже 29 октября.

Коронавирус на Буковине. В Черновицкой области за сутки, 28 октября, официально подтверждено 682 случая заражения коронавирусом. А общая численность инфицированных в области с начала пандемии составляет более 105 тысяч человек.

К слову, в некоторых городах Украины из-за высокой заболеваемости коронавирусом продлили осенние каникулы для школьников. Дети там будут отдыхать до 7 ноября, а потом выйдут на дистанционное или очное обучение. Где продлили каникулы – читайте по ссылке.