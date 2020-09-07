Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами выбирать, когда устраивать каникулы, однако в целом их должно быть не меньше 30 дней за учебный год.

О каникулярном режиме в период карантина Шкарлет рассказал в эфире телеканала "Утро с Украиной", передает 24 канал.

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По его словам, согласно требованиям законодательства, каникулы за один учебный год не могут быть меньше чем 30 календарных дней.

"Однако если брать во внимание особую ситуацию в Украине относительно коронавируса, то руководители учебных заведений могут самостоятельно определять даты каникул", – заверил Шкарлет.

По его словам, возможно, это будут "красные" зоны, так как Украина должна научиться жить с коронавирусом. Поэтому учебные заведения могут "формировать свои привычки" и каникулярный период для безопасности.

К слову, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что школьники могут получить внеплановые каникулы из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Потому что часто именно в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.