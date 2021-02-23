Украинские школы могут разрабатывать собственную учебную программу для учащихся на основе утвержденной МОН типовой образовательной программы для 5 – 9 классов.

В Минобразования отметили, что образовательная программа школы должна содержать учебный план, основанный на одном из вариантов типовых учебных планов.

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Кто составляет учебный план для учеников? На основе учебного плана педагогический совет школы составляет годовой учебный план, а директор его утверждает.

В годовом учебном плане должны быть конкретизированы:

перечень учебных предметов или интегрированных курсов, обязательных для изучения;

перечень выборочных (по выбору учащихся) образовательных компонентов;

количество учебных часов в неделю.

Также в МОН заверили, что структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, урока, перерывы и формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом школы в пределах времени, предусмотренного объемом учебной нагрузки.

Поэтому расписание уроков составляется учебным заведением самостоятельно на основании годового учебного плана, который был разработан педагогическим советом школы и утвержден директором учебного заведения,

– подчеркнули в ведомстве.

Какой будет типовая образовательная программа для 5 – 9 классов

К слову, Министерство образования утвердило типовую образовательную программа для 5 – 9 классов, которой определено учебную нагрузку учащихся.

Так, при 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:

для учащихся 5 класса – 28 часов в неделю;

для учащихся 6 класса – 31 час в неделю

для учащихся 7 класса – 32 часов в неделю;

для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;

для учащихся 9 класса – 33 часа в неделю.

Кроме того, школа определяет перечень учебных предметов (интегрированных курсов) для реализации каждой образовательной отрасли в учебном плане.

Поэтому для учащихся 5 – 9 классов будет введен курс "Здоровье безопасность и благосостояние". Ученики 8 – 9 классов будут изучать предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".

Также, учебное заведение самостоятельно принимает решение относительно предметов этического направления. В частности, ученики 5 – 6 классов могут изучать один из предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или иного курса нравственной направленности.