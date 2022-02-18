Зачем закупят планшеты? Министерство цифровой трансформации планирует провести в 2023 году перепись населения. Для этого им может понадобиться около 30 – 40 тысяч планшетов.

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По словам чиновника, они рассматривают для покупки планшеты производства Apple. Сейчас компания уже дает консультации министерству.

Потом планшеты передадут школам

После завершения переписи планшеты передадут образовательным учреждениям.

По закону эти планшеты после проведения переписи должны передать в школы и другие образовательные объекты. Это не пустая трата денег на единичный проект. Планшеты помогут в образовании и соцпроектах,

– сказал Алексей Выскуб.

Отметим, что планшеты Apple iPad в розницу стоят от 12 тысяч гривен и выше, в зависимости от модели.

К слову, по программе "Ноутбук каждому учителю" было приобретено более 60 тысяч компьютеров. Средняя стоимость одного ноутбука составила 17,8 тысячи гривен. Смотрите список, сколько ноутбуков получили педагоги в каждой области – по ссылке.

Впоследствии журналисты "Новой украинской школы" выяснили, что на самом деле МОН обеспечило ноутбуками не всех педагогов. В школах не хватает как минимум 42 тысяч ноутбуков. Объяснение ситуации – читайте здесь.