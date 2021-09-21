Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорит, что для введения карантина в школах одной вакцинации персонала недостаточно.

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При каких условиях школы могут уйти на карантин

если заболеет один ученик, весь класс уйдет на карантин,

если половина классов в школе на самоизоляции, то все учебное заведение перейдет на карантин.

Если есть инфицированный ребенок – класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию – то школа уходит на самоизоляцию. Даже если педагоги будут вакцинированы. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая образовательный процесс,

– объяснил Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, около 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.

К слову, с 20 сентября учреждения образования в желтой зоне смогут работать в очном режиме при условии, если 80% работников будут иметь COVID-сертификаты (вакцинацию, отрицательный ПЦР-результат тестирования или справку о выздоровлении от коронавируса).

Сколько педагогов в Украине вакцинировались? По состоянию на 19 сентября из 1 миллиона 370 тысяч работников образования (преподавателей вузов, учителей школ, профтехучилищ, воспитателей садов, а также технического персонала) одной дозой вакцинировалось почти половина – 48%. Полностью же вакцинировались двумя дозами всего 37%.