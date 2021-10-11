На дистанционное обучение также переводят учреждения внешкольного образования. Об этом сообщили в городском совете.

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В Мелитополе школы перевели на дистанционное обучение

Учреждениям среднего и внешкольного образования Мелитополя рекомендовали организовать обучение с 11 октября 2021 года в дистанционной форме и перенести осенние каникулы на время с 18 октября по 24 октября,

– рассказали в горсовете.

В частности также говорится о дистанционной работе учреждений клубного типа, а также библиотек и музеев. Эти учреждения будут обслуживать посетителей по предварительной записи.

Более того, посоветовали религиозным организациям проводить деятельность в онлайн-режиме. Аналогичную рекомендацию дали "Инклюзивному-ресурсному центру" и "Инклюзивному ресурсному центру №2".

Кроме того, с 11 октября прекращают проводить городские физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

Именно так власти пытаются разорвать цепь эпидемического процесса и стабилизировать уровень заболеваемости СОVID-19 в городе.

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