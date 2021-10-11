На дистанционное обучение также переводят учреждения внешкольного образования. Об этом сообщили в городском совете.
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В Мелитополе школы перевели на дистанционное обучение
Учреждениям среднего и внешкольного образования Мелитополя рекомендовали организовать обучение с 11 октября 2021 года в дистанционной форме и перенести осенние каникулы на время с 18 октября по 24 октября,
– рассказали в горсовете.
В частности также говорится о дистанционной работе учреждений клубного типа, а также библиотек и музеев. Эти учреждения будут обслуживать посетителей по предварительной записи.
Более того, посоветовали религиозным организациям проводить деятельность в онлайн-режиме. Аналогичную рекомендацию дали "Инклюзивному-ресурсному центру" и "Инклюзивному ресурсному центру №2".
Кроме того, с 11 октября прекращают проводить городские физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
Именно так власти пытаются разорвать цепь эпидемического процесса и стабилизировать уровень заболеваемости СОVID-19 в городе.
Коротко о карантине в Запорожье
- Запорожская область находится в оранжевой зоне с 7 октября. С тех пор в регионе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте. В частности транспорт в городе будет курсировать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.
- Более того, в маршрутки не будут пускать людей, которые не имеют вакцинации от COVID-19 или не имеют при себе отрицательного результата ПЦР-теста. Это требование распространяется и на водителей.
- Пользоваться общественным транспортом смогут местные жители, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.