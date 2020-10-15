Правительство приняло изменения по обеспечению учебниками учащихся и учителей в школах, перешедших с русского на украинский язык обучения. В частности, 6 классы первыми получат школьные пособия.

Об этом сообщил временный глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время брифинга, передает пресс-служба МОН.

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Почему в школах не хватает учебников? С сентября 2020 года школы, которые ранее были русскоязычными, перешли на украинский язык преподавания. Поэтому, они пока не имеют необходимого количества учебников на государственном языке.

Какие изменения приняло правительство? Постановлением Кабинета министров вносятся изменения относительно:

обеспечения учащихся учебниками при переходе школы из обучения на русском на обучение на украинском языке;

установление на законодательном уровне таких способов обеспечения учащихся учебниками: издание, повторное издание, перераспределение между учебными заведениями.

В МОН отметили, что сначала учебниками будут обеспечены 6 классы. Впоследствии произойдет перераспределение учебников для 8 и 9 классов, которых пока не хватает.

А для учеников 5, 10 и 11 классов учебники были напечатаны еще в 2018-2019 годах. А для 7 классов было напечатано и развезено учебники в этом году.

К слову, ранее в Министерстве образования и науки заявили, что полностью обеспечить учеников учебниками смогут лишь к концу года.