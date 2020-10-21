В Киеве, как и планировалось, ученики отправились на осенние каникулы с 21 октября. Сейчас в Киеве в 422 учебных заведениях начались каникулы.

Еще 6 школ в столице продолжат работать, потому что там ввели новую триместровую систему обучения. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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Кличко подчеркнул, что в школах столицы каникулы будут длиться всего неделю – до 29 октября.

Также мэр города напомнил, что решение начать каникулы в школе ранее было обусловлено двумя факторами:

По мнению специалистов, это поможет уменьшить распространение вируса. Ведь ситуация в учебных заведениях с коронавирусом в последнее время ухудшилась.

В помещениях большинства столичных школ 25 октября будут проводить местные выборы. Там будут работать избирательные участки, поэтому их надо заранее подготовить.

Зато в Департаменте образования и науки Киева добавили, что в столице 41 заведение внешкольного образования будет продолжать работать в смешанном формате (и онлайн, и офлайн), для создания безопасного досуга для детей. В частности, будут работать более 5 тысяч кружков, в которых учатся почти 80 тысяч воспитанников.

К слову, некоторые школы ушли на каникулы с 15 октября до 30 октября, как это рекомендовало правительство. Больше о том, какие города прислушались к советам о досрочных каникулах – читайте здесь.