Поскольку Киев попал в оранжевую зону, с 14 сентября школьники будут учиться в смешанном и очном форматах. Местные власти убеждают, что причин для беспокойства из-за ситуации с коронавирусом нет.

У столицы уже есть опыт работы детских садов во время карантина, поэтому со школами проблем не будет. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба ведомства.

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Как будут работать школы

По словам Мондриевского, руководители школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.

С 14 сентября школы работают так же как и раньше. Если что-то изменится, все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей.

Чиновник утверждает, пока опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, а на карантин закрыли всего 2 из 428 школ. Мондриевский утверждает, что школы обеспечены средствами для дезинфекции и безопасности детей. Дезинфекторы и маски для учителей закупили в достаточном количестве. Все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг.

В КГГА отметили, что почти из 350 тысяч работников образования и школьников в Киеве COVID-19 заболели 276 человек.

Киев – в оранжевой зоне

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 10 сентября обновила зоны карантина в Украине. Столица Украины перешла из более мягкой желтой в более жесткую оранжевую зону.