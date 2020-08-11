Министерство здравоохранения предоставило определенные рекомендации для учебных заведений по предотвращению распространения коронавируса. Однако самой организацией обучения занимаются только директора школ. Они сами должны искать деньги на это и решать проблемы с перезагрузкой заведений.

Школьники начнут обучение уже с 1 сентября, но финальное решение зависит от цвета зоны, где расположена школа и настроений местной власти, передает издание Texty.

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Сейчас Украина разделена на 4 зоны в зависимости от количества больных коронавирусом: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Дети с красной зоны должны оставаться дома на карантине и учиться дистанционно две недели.

Но заметно, что на общенациональном уровне никто особо не озабочен тем, как будут работать школы с 1 сентября. В таких сложных ситуациях критически важно правильно организовать процесс, который сводит риски к минимуму.

Эксперты говорят, что безопасное открытие школ не будет дешевым. В частности, кроме тысяч бутылок санитайзеров, нужна тщательная организация, гибкие графики и помощь тем, кто отстал за время карантина.

Как киевские школы готовятся к новому учебному году

Увеличение выходов и открытые классы

Директора сейчас ищут термометры, подсчитывают количество масок и отделяют старшую школу от младшей.

Так, директор школы №5 Светлана Олексюк рассказала, что из-за новых правил школе пришлось отказаться от мягких кресел, настольного тенниса и зон для чтения. В заведении устанавливают двери между фое и коридором с классами младшей школы, чтобы потоки учеников не пересекались. И теперь в заведении будет работать целых четыре выхода.

Ученики в школе после карантина / Фото Вовремя

За август администрация планирует оборудовать на школьном дворе еще 4 открытых класса (кроме уже есть 4 имеющихся), где ученики встретятся первого сентября.

Кроме того, есть еще одно нововведение 5-й школы – они отказываются от занятий в классе информатики. А все потому, что согласно исследованиям, клавиатура – одно из самых грязных мест, поэтому они не могут рисковать здоровьем детей.

В 5-й школе также уже оборудовали комнату, где смогут изолировать ученика или педагога с признаками коронавируса.

Перестановки и разделения учащихся

Несколько больше повезло средней школе №42, потому что она новая, и там есть возможности разделить потоки детей.

Интересно, что с сентября в школу №42 старшеклассники будут приходить на час раньше. Ученикам добавят еще один перерыв, чтобы все успели пообедать в столовой. В столовой сделали перестановки, ведь за столом одновременно обедать смогут лишь 4 ученика.

Нововведения в других школах

Масками и санитайзерами большинство школ обеспечены, а вот термометры есть не у всех. Интересно, что в киевской гимназии №179 Голосеевского района планируют проверять температуру не только педагогам, но и всем детям. Через три недели в классы гимназии придут более полутора тысяч учеников.

Зато школа №142 во избежание толпы родителей и учеников планирует организовать фотозону, чтобы взрослые размещали красивые фото в сториз Инстаграма с хэштегом и продвигали школу в соцсети.

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Отметим, что во многих киевских школах занятия начнут с корректирующего обучения и повторения материала онлайн-уроков.

Рекомендации Минздрава к школе:

Во многом рекомендации украинского Министерства здравоохранения повторяют зарубежный опыт и в общих чертах определяют, что должна сделать школа.

Вот план по предотвращению распространения COVID-2019 в школах:

открыть несколько входов;

увеличить расстояние между партами;

для организованного движения по коридорам нанести на пол специальную разметку;

адаптировать большие помещения для нужд обучения;

проводить максимум занятий на открытом воздухе.

учащиеся должны заходить в школу в масках, а учитель должен быть в ней постоянно.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала

Эксперты говорят, что в лучших стартовых условиях окажутся школы, в которых мало учеников и есть излишек площади.