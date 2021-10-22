Школы Киева идут на карантин на две недели, – КГГА

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в школах Киева на две недели вводят карантин. Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов. По его словам, решение вступает в силу с 23 октября. То есть, речь идет о следующих двух неделях.

К теме МОН советует вузам и колледжам перейти на дистанционку на три недели: даты

Очевидно, что карантин продлится до 8 ноября. Сейчас детальной информации нет. Однако известно, что с 25 октября у киевских школьников начнутся недельные осенние каникулы.

Пока точно неизвестно, как дети будут учиться с 1 ноября. Если завпровадять карантин – то обучение, вероятно, будет дистанционным.

С завтрашнего дня (23 сентября – 24 канал) мы отправляем школы на каникулы, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом. Они точно будут на каникулах первую неделю. По второй недели мы определимся позже: это будут продолжены каникулы или дистанционное обучение. Но точно две недели школы будут закрыты, в том числе 1 – 4 классы,

– пояснил он.

Отметим, что Киев сейчас находится в оранжевой зоне карантина. Однако, по мнению Николая Поворозника, COVID-19 распространяется настолько активно, что осталось буквально несколько дней до красной зоны в столице.

22 октября состоится заседание штаба КГГА по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором обсудят новые ограничения.

. В столице за сутки, 21 октября, выявили 1323 новых случая COVID-19 у киевлян. Всего в течение прошедших суток в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек.

К слову, в Министерстве здравоохранения предполагают, что каникулы могут продлить для школьников – допускают, что ученики могут быть дома около 3-4 недель. Где области начали каникулы с 18 октября, а где ученики будут отдыхать с 25 октября – читайте в статье.