Об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов. По его словам, решение вступает в силу с 23 октября. То есть, речь идет о следующих двух неделях.
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Очевидно, что карантин продлится до 8 ноября. Сейчас детальной информации нет. Однако известно, что с 25 октября у киевских школьников начнутся недельные осенние каникулы.
Пока точно неизвестно, как дети будут учиться с 1 ноября. Если завпровадять карантин – то обучение, вероятно, будет дистанционным.
С завтрашнего дня (23 сентября – 24 канал) мы отправляем школы на каникулы, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом. Они точно будут на каникулах первую неделю. По второй недели мы определимся позже: это будут продолжены каникулы или дистанционное обучение. Но точно две недели школы будут закрыты, в том числе 1 – 4 классы,
– пояснил он.
Отметим, что Киев сейчас находится в оранжевой зоне карантина. Однако, по мнению Николая Поворозника, COVID-19 распространяется настолько активно, что осталось буквально несколько дней до красной зоны в столице.
22 октября состоится заседание штаба КГГА по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором обсудят новые ограничения.
К слову, в Министерстве здравоохранения предполагают, что каникулы могут продлить для школьников – допускают, что ученики могут быть дома около 3-4 недель. Где области начали каникулы с 18 октября, а где ученики будут отдыхать с 25 октября – читайте в статье.