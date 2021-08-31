Киевская городская государственная администрация обнародовала рекомендации и запреты для школ, в зависимости от уровня эпидемической безопасности. Они распространяются на садики, школы, инклюзивно-ресурсные центры, учреждения внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования и вузы.

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В частности, родители учеников смогут зайти в школу только при наличии документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (он действителен 72 часа).

Работа школ Киева в зеленой зоне

запрещено проводить массовые мероприятия (концерты, спектакли), если все ученики, учителя или другие лица не надели защитные маски;

запрещено заходить группами и массово находиться в школе родителям;

запрещено индивидуальное посещение заведений родителями;

запрещено заходить и находиться в школе лицам, которые не являются участниками образовательного процесса, без паспорта о вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19.

Работа школ Киева в желтой и оранжевой зоне

запрещено посещать школы ученикам и проводить массовые мероприятия, если вакцинировано менее 20% персонала учреждения;

запрещено посещать школу ученикам, если на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50% школьников и персонала;

запрещено проводить в учреждениях массовые мероприятия с участием учеников из более чем одного класса и в присутствии зрителей;

запрещено посещать школу лицам, которые не являются участниками образовательного процесса;

запрещено заходить группами или находиться в школе родителям. Возможно лишь индивидуальное посещение родителями с COVID-сертификатом или документом об отрицательном тесте на СOVID-19.

Отметим, что обучение будет организовано в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учащихся превышает проектную мощность заведения.

Работа школ Киева в красной зоне

Запрещено посещать школы всем ученикам, кроме:

воспитанников садов и специальных учебных заведений;

учеников 1 – 4 классов школ;

учеников, участвующих в аттестации, и лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.

Обучение для этих школьников в красной зоне будет происходить очно только при наличии более 80% вакцинированного персонала заведения.

В то же время родительские собрания должны проводиться онлайн при всех уровнях эпидемиологической безопасности.

К слову, в Минздраве заявили, что ученики начальной школы могут передвигаться по помещению школы и посещать уроки без защитных масок. В то же время школьники от 12 лет должны их использовать, но только на перемене.

А учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать, согласно инструкциям производителя.