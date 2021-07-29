Работа школ во время карантина: Ляшко объяснил, будут ли принудительно вакцинировать учителей
Источник:24 канал
В Минздраве сообщили, что школы смогут продолжать работу в красной зоне, если там будет вакцинировано не менее 80% работников. Будут ли из-за этого принудительно прививать учителей - читайте в статье.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции заверил, что требование о вакцинации при усилении карантина может появиться не только в отношении школ.
К теме Школы смогут работать в красной зоне, но при одном условии, – Ляшко
Будут ли принудительно вакцинировать учителей
Но, по его словам, принудительно вакцинировать учителей не будут.
На сегодняшний день речь о принудительной вакцинации не идет. В Украине сейчас добровольная и бесплатная вакцинация, и этого пока достаточно,
– заявил он.
Однако он подчеркнул, что надеется, что персонал школы пожелает прививаться и со временем в Украине вакцинируют всех учителей.
Работа школ во время карантина
Виктор Ляшко отметил, что Минздрав вместе с правительства 28 июля одобрил изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну особенность.
Школы, когда область будет переходить из зеленой зоны в желтую, оранжевую или красную зоны, смогут работать, если более 80% педагогов будет вакцинировано против COVID-19
– ответил министр.
К слову, уже через месяц школы снова откроются для учеников. В МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь до тех пор вакцинируют большую часть педагогов.