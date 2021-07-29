Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции заверил, что требование о вакцинации при усилении карантина может появиться не только в отношении школ.

К теме Школы смогут работать в красной зоне, но при одном условии, – Ляшко

Будут ли принудительно вакцинировать учителей

Но, по его словам, принудительно вакцинировать учителей не будут.

На сегодняшний день речь о принудительной вакцинации не идет. В Украине сейчас добровольная и бесплатная вакцинация, и этого пока достаточно,

– заявил он.

Однако он подчеркнул, что надеется, что персонал школы пожелает прививаться и со временем в Украине вакцинируют всех учителей.

Работа школ во время карантина

Виктор Ляшко отметил, что Минздрав вместе с правительства 28 июля одобрил изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну особенность.

Школы, когда область будет переходить из зеленой зоны в желтую, оранжевую или красную зоны, смогут работать, если более 80% педагогов будет вакцинировано против COVID-19

– ответил министр.

К слову, уже через месяц школы снова откроются для учеников. В МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь до тех пор вакцинируют большую часть педагогов.