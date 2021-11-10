Школы являются движущей силой пандемии, – в ВОЗ говорят, что нужно вакцинировать детей

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Эксперты отмечают, что именно учебные заведения являются движущей силой эпидемии и добавляют, что надо начинать вакцинировать детей.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, следующие шаги в борьбе с пандемией – поиск доказательства в вакцинации для детей.

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Поскольку появляется все больше доказательств того, что школы сейчас также являются движущей силой эпидемии. В ВОЗ убеждены, что нужно начинать вакцинировать детей.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что биологи на 100% уверены, что появится еще один опасный вирус, распространение которого невозможно будет сдержать. Поэтому человечество должно извлечь ценные уроки из пандемии COVID-19.

За минувшие сутки, 9 ноября, в Украине зафиксировали свыше 23 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных более полутора тысяч детей. От осложнений COVID-19, к сожалению, умерли 816 пациентов.

К слову, сейчас в Украине дистанционно работают более 7,3 тысячи школ. Больше всего их в Одесской области – 668 школ, и Волыни – 547 школ. В то же время на каникулах находится почти тысяча школ.

Еще более 2,7 тысячи школ в регионах красной зоны достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме.

По состоянию на 8 ноября в Украине вакцинированы по крайней мере одной дозой почти 93% педагогов. В то же время двумя дозами привиты уже более 492 тысяч работников школ, а это 76,2% от общего количества учителей.