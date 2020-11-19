Уже очевидно, что мир накрывает вторая волна COVID-19. Во время весенней вспышки все страны прибегли к полному локдауну, который касался и учреждений образования: школьники учились дистанционно. В Украине повторять этот опыт пока не собираются. А как действуют за границей?

Как в других странах проходит обучение в пандемию и что говорят зарубежные эксперты о распространении COVID-19 в школах – в материале сайта 24 канала.

Что в Украине Образование и COVID-19: почему не "закрывают" школы и как уберечься ученикам и учителям

Швеция

Шведское правительство впервые с начала пандемии сделало шаг к частичному закрытию школ. Так, с 23 ноября общеобразовательные школы могут частично установить дистанционное обучение, но лишь в том случае, если необходимая физическая дистанция в классах не может быть достигнута другими методами.

Министр образования Швеции Анна Экстрём отметила, что дистанционное обучение должно оставаться крайней мерой. И она может стать актуальной для учащихся 10-12 классов, если ситуация с распространением вируса ухудшится – чтобы избежать слишком большого количества учеников в помещениях. Поэтому шведов призывают проявить ответственность, чтобы не пришлось прибегать к таким мерам.

По словам министра, ученики теряют мотивацию, учась отдаленно. Кроме того, это сложно детям из малоимущих семей и тем, кто имеет особые потребности.

Дания

В Дании, которая одной из первых начала открывать учебные заведения после весеннего локдауна, сейчас школы работают с рядом мер безопасности. Так, в классе ученики должны сидеть за столами на расстоянии не меньше двух метров, школьники должны мыть руки каждые два часа, а все учебные материалы и оборудование дезинфицируются два раза в день.



В школах Дании ввели серьезные меры предосторожности / Фото Getty Images

В некоторых школах установили дополнительные туалеты и раковины. Чтобы минимизировать риск заражения, много заведений сократили количество часов. Сейчас обучение для школьников разных классов начинается в разное время, заходят в заведения через несколько определенных входов. Родителям запрещено входить в помещение школы.

Каждый, кто имеет хоть незначительные симптомы, должен оставаться дома. Детям и учителям, которые находятся в группе повышенного риска из-за состояния здоровья, рекомендуют не посещать школу. Кроме того, правительство Дании попросило семьи оставлять своих детей дома, если хотя бы один из родителей не работает.

Австрия

С 17 ноября до 4 декабря школы переходят на дистанционное обучение. Очные занятия продолжают проходить лишь в специальных школах, однако в исключительных случаях руководство заведения может позволить ученикам не посещать уроки.

Италия

Италия разделена на цветные карантинные зоны, и регионы, которые входят в "красную", вводят ограничения для обучения: младшим школьникам разрешено посещать заведения, а старшие вынуждены получать знания дистанционно.

В некоторых регионах против учебы из дома протестуют сами школьники. В частности, подростки выходят на улицы Турина с розовыми стульями и складными столиками и слушают онлайн-уроки под взглядами любопытных прохожих.

"Мне не хватает всего, что касается школы: посещать очные занятия, смотреть учителям в глаза, а не через экран, находиться со своими одноклассниками", – рассказала журналистам 12-летняя протестующая.



Школьники Турина протестуют против дистанционного обучения / Фото AFP

Германия

В стране школы остаются открытыми. На двухнедельную самоизоляцию отправляют только те классы, где кто-то из учеников заболел.

Так, на карантин, по последним данным, ушли уже более 300 тыс. школьников. В самом густонаселенном регионе – Северный Рейн-Вестфалия – более 550 школ подвергаются мерам изоляции (примерно каждое десятое заведение).

Некоторые школы уже экспериментируют с различными инструментами для цифрового обучения, готовясь к возможному локдауну. Например, планируют начинать день с "цифрового утреннего круга" – видеоконференции с учителями и их учениками, а среди занятий устраивать индивидуальные онлайн-встречи учителя с учеником, чтобы обсудить результаты и проблемы. Также рассматривают участие школьников в совместных проектах через специальные приложения после уроков.

США

Здесь ситуация не такая однозначная. Поскольку количество новых случаев в день в государстве превышает 100 000, ряд крупных городов переводят школы на дистанционный формат обучения. Например, в Детройте это продлится как минимум до января. В то время как в таких штатах, как Флорида и Техас, школы – на ряду с большинством предприятий – остаются открытыми, несмотря на высокий уровень заболеваемости.

Избранный президент Штатов Джо Байден назвал закрытие школ "чрезвычайной ситуацией в стране". Некоторые члены его недавно назначенной рабочей группы по COVID-19 осторожно высказываются за возобновление работы школ, но только с соответствующими мерами смягчения, такими как тестирование, отслеживание контактов, социальное дистанцирование и ношение масок. Важно, чтобы все школы и населенные пункты имели ресурсы для этого. Позиция экспертов: школы должны работать только там, где контролируется вирус.



Ряд штатов, несмотря на вспышку болезни, школы не закрывает / Фото Getty Images

Польша

Польские старшеклассники продолжают учиться дистанционно до конца ноября. На днях к ним "присоединились" и ученики младших классов.

Франция

Франция начала второй национальный локдаун с пятницы 30 октября и продлится он по крайней мере до конца ноября. Школы остаются открытыми, но детям от шести лет теперь придется носить в заведениях маски.

Греция

Здесь с 16 ноября школы и детские сады закрыли на фоне вспышки коронавируса. Дистанционно будут учиться ученики до 27 ноября. При этом, в правительстве отметили, что закрывают учебные заведения не из-за большого количества заражений в коллективах, а для того, чтобы "уменьшить мобильность взрослых".



Полностью на дистанционное обучение перешли лишь несколько стран / Фото unsplash

Великобритания

В стране в начале ноября также ужесточили карантин, однако, в отличие от весеннего локдауна, школы и университеты остаются открытыми. Если кто-то из учеников заболел, на 14-дневное дистанционное обучение переводится весь класс.

В правительстве Великобритании называют приоритетным вопрос избежания закрытия школ даже в случае ухудшения ситуации с пандемией.

Чехия

В Чехии с 18 ноября, после почти месячного дистанционного обучения, ученики 1 и 2 классов возвращаются в школы. Однако основным условием остается соблюдение мер предосторожности: все время пребывания в школе обязательно нужно носить маску, уроки физкультуры и музыки проводить не будут. Также вернулись к очным занятиям специализированные школы.

Турция

Здесь с 17 ноября все школы перевели на онлайн-обучение до конца года. Дети как раз находились на промежуточных каникулах, из которых уже, в лучшем случае, выйдут в январе.

Есть ли необходимость закрывать школы?

Немецкий исследователь в области образования Андреас Шлейхер отмечает NPR, что, хотя школы в Европе изначально были закрыты из-за значительных мер предосторожности, "исследования показали: если установить социальное дистанцирование, школа на самом деле является вполне безопасной средой".

По его словам, наука особенно выступает за открытие начальных школ, где маленькие дети имеют меньше шансов распространить болезнь и получают меньше пользы от дистанционного обучения.

Кроме того, научные исследования обнаружили, что большинство инфекций заносятся в школы взрослыми, а затем распространяются среди детей.

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По данным Springer Nature, исследователи подозревают, что одна из причин, по которой школы не являются "горячими точками" COVID-19, заключается в том, что дети – особенно в возрасте до 12-14 лет – менее подвержены заражению, чем взрослые. То есть в центре внимания должны быть подростки и учителя, и их особенно должны касаться меры, как, например, ношение масок. В этом случае есть смысл переводить на дистанционное обучение учеников старших классов.

Vox в свою очередь подчеркивает последствия дистанционного обучения для самих школьников. Так, есть веские доказательства того, что онлайн-уроков недостаточно для компенсации очных занятий. То есть дети все больше отстают, пока школы не откроются полностью.

Также эксперты издания отмечают: мы до сих пор точно не знаем наверняка, сколько детей, особенно младшего возраста, распространяют коронавирус. Недавнее исследование Центров контроля и профилактики заболеваний показало, что у детей 5-11 лет меньше шансов получить и передать коронавирус. Или же просто меньше шансов развить значительные симптомы, чтобы это показал тест – поэтому вопрос пока открыт.