Сейчас в этих общинах Херсонской области провакцинировано от 11 до 15% педагогов. А для работы офлайн у школ должно быть от 80% полностью вакцинированного персонала.
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В облгосадминистрации отмечают, что этого недостаточно, чтобы школа могла работать при возврате распределения областей на карантинные зоны: желтую, оранжевую и красную.
В целом, по данным Херсонской ОГА, в области от COVID-19 привито 50% учителей.
Менее 20 школ обеспечили вакцинацию 80% и более работников. Поэтому ученики и воспитанники этих заведений смогут посещать занятия даже во время усиленного карантина.
Речь идет о таких учебных заведениях:
- Степненский филиал опорного учреждения Нижнесерогозский лицей;
- Нижнеторгаевский лицей;
- Свободненский лицей;
- Мирненская общеобразовательная школа I-III ступеней;
- Каирский филиал опорного учреждения "Вадимское учреждение полного общего среднего образования”;
- Маркеевский филиал садик-школа I-II ступеней;
- Удельный филиал садик-школа І степени;
- Ушкальское учреждение полного общего среднего образования;
- Филиал Зеленоподского опорного учреждения общего среднего образования «Архангельскослободская гимназия»;
- Кардашинская ООШ I-II ступеней;
- Филиал “Новопавловского заведения общего среднего образования i - II ступеней имени Гореликова”;
- Дудчинская общеобразовательная школа I-III ступеней;
- Новокаирское учреждение полного общего среднего образования;
- Гавриловская общеобразовательная школа I-III ступеней;
- Опорное учреждение "Каланчакское учреждение полного общего среднего образования №1”.
Как будут работать школы во время карантина
Правительство приняло норму о том, что при наличии 80% вакцинированных учителей школы будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах. В то же время школы, в которых вакцинировано от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать.
Министр здравоохранения подчеркнул, что принудительно вакцинировать учителей не будут. По его словам, в Украине добровольная и бесплатная вакцинация, и этого пока достаточно.
К слову, в МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь к этому времени вакцинируют большинство педагогов.