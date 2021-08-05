Сейчас в этих общинах Херсонской области провакцинировано от 11 до 15% педагогов. А для работы офлайн у школ должно быть от 80% полностью вакцинированного персонала.

К теме МОН и Минздрав обсуждают варианты работы школ в случае усиления карантина

В облгосадминистрации отмечают, что этого недостаточно, чтобы школа могла работать при возврате распределения областей на карантинные зоны: желтую, оранжевую и красную.

В целом, по данным Херсонской ОГА, в области от COVID-19 привито 50% учителей.

Менее 20 школ обеспечили вакцинацию 80% и более работников. Поэтому ученики и воспитанники этих заведений смогут посещать занятия даже во время усиленного карантина.

Речь идет о таких учебных заведениях:

Степненский филиал опорного учреждения Нижнесерогозский лицей;

Нижнеторгаевский лицей;

Свободненский лицей;

Мирненская общеобразовательная школа I-III ступеней;

Каирский филиал опорного учреждения "Вадимское учреждение полного общего среднего образования”;

Маркеевский филиал садик-школа I-II ступеней;

Удельный филиал садик-школа І степени;

Ушкальское учреждение полного общего среднего образования;

Филиал Зеленоподского опорного учреждения общего среднего образования «Архангельскослободская гимназия»;

Кардашинская ООШ I-II ступеней;

Филиал “Новопавловского заведения общего среднего образования i - II ступеней имени Гореликова”;

Дудчинская общеобразовательная школа I-III ступеней;

Новокаирское учреждение полного общего среднего образования;

Гавриловская общеобразовательная школа I-III ступеней;

Опорное учреждение "Каланчакское учреждение полного общего среднего образования №1”.

Как будут работать школы во время карантина

Правительство приняло норму о том, что при наличии 80% вакцинированных учителей школы будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах. В то же время школы, в которых вакцинировано от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать.

Министр здравоохранения подчеркнул, что принудительно вакцинировать учителей не будут. По его словам, в Украине добровольная и бесплатная вакцинация, и этого пока достаточно.

К слову, в МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь к этому времени вакцинируют большинство педагогов.