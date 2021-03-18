В Харьковской области решили усилить карантин из-за увеличения больных коронавирусом. Так, власти перевели все школы на дистанционное обучение.

Уже с четверга, 18 марта, школам рекомендуют отправить на онлайн-обучение всех школьников, кроме учеников 1 – 4 классов. Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Поэтому начальная школа пока будет учиться очно.

Между тем перейти на дистанционное обучение советуют также техникумам и университетам на Харьковщине.

Такие решения приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в области. Только за вчерашние сутки в Харьковской области подтвердили 732 новых случая коронавируса.

Важно! Харьковская область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений. Так, за все время пандемии там обнаружили 92 242 больных. Больше только в Киеве (149 923) и Одесской области (94 872).

В каких областях учеников перевели на дистанционку:

Ивано-Франковская,

Черновицкая,

Закарпатская,

Житомирская,

Львовская (в частности, и Львов),

Киевская (в частности, и Киев),

Полтавская,

Одесская,

Черкасская.

К слову, в МОН рекомендуют учащихся 5 – 11 классов в школах, которые расположены в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны, отправить на дистанционный режим или при необходимости продлить каникулы.