На дистанционное обучение отправили учеников Харьковской области: какие классы
В Харьковской области решили усилить карантин из-за увеличения больных коронавирусом. Так, власти перевели все школы на дистанционное обучение.
Источник:24 канал
Уже с четверга, 18 марта, школам рекомендуют отправить на онлайн-обучение всех школьников, кроме учеников 1 – 4 классов. Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
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Поэтому начальная школа пока будет учиться очно.
Между тем перейти на дистанционное обучение советуют также техникумам и университетам на Харьковщине.
Такие решения приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в области. Только за вчерашние сутки в Харьковской области подтвердили 732 новых случая коронавируса.
В каких областях учеников перевели на дистанционку:
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Закарпатская,
- Житомирская,
- Львовская (в частности, и Львов),
- Киевская (в частности, и Киев),
- Полтавская,
- Одесская,
- Черкасская.
К слову, в МОН рекомендуют учащихся 5 – 11 классов в школах, которые расположены в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны, отправить на дистанционный режим или при необходимости продлить каникулы.
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