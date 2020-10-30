В некоторых школах Харьковской области ученики после каникул будут учиться дистанционно. Речь идет о городе Харькове, Богодуховском и Золочевском районах, которые попали в красную зону карантина.

В то же время ученики начальных классов будут посещать уроки очно. Об этом сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер в своем телеграмме.

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По его словам, с понедельника, 2 ноября, школы Харьковской области выходят на учебу после каникул. Однако очно учиться будут только ученики 1-4 классов, а старшие классы будут на дистанционном формате.

К слову, с 28 октября возобновили обучение школы Ивано-Франковска. В городе сначала отметили, что обучение будет проводиться в обычном режиме, однако со 2 ноября учащиеся 5-11 классов тоже перейдут на онлайн-обучения.

Больше о том, как школы в разных городах Украины будут учиться после каникул – читайте в нашем материале.